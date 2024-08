Bei Bauarbeiten im Bereich der Friesenheimer Straße (Friesenheimer Insel) in Mannheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die teilweise in Beton eingeschlossen ist. Laut Stadt muss das Kampfmittel möglichst bald außerhalb bebauten Gebiets gebracht und dort gesprengt werden. Zum Abtransport ist ein Sicherheitsradius von 150 Metern rund um die Fundstelle erforderlich. Die Gebäude in diesem Bereich dürfen ab sofort nicht verlassen werden. Eine Evakuierung ist nicht notwendig. Betroffen sind die Gebäude Friesenheimer Straße 1 bis 6, Inselstraße 11 und 16 und Teile des Werksgeländes der Firma Bunge. Die Bombe soll laut Stadt in einen unbebauten Bereich in der Nähe von Kirschgartshausen gebracht und dort kontrolliert gesprengt werden. Während der Sprengung wird ein Sicherheitsradius von 700 Metern eingerichtet. Betroffene Bürger werden vor Ort informiert.