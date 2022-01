Alle Besitztümer verkaufen, alles stehen und liegen lassen und auf ins Ungewisse. Mit einem Baby bricht eine junge Familie nach Asien auf, mit zwei Kindern kehrt sie zurück. Ferne Sehnsuchtsorte, Dengue-Fieber und Notkaiserschnitt: Der Film „Auf dem Weg – Wenn Begegnungen verändern“ ist am 1. Februar, 17.30 Uhr, und am 2. Februar, 20.15 Uhr, im Kino digital im Hohenstaufensaal in Annweiler zu sehen. Zur Premiere ist die Viererband selbst vor Ort und beantwortet Publikumsfragen. Uns hat Timo Götz schon mal verraten, was er während der drei Jahre am meisten vermisst hat. Die Antwort lesen Sie im ausführlichen Bericht.