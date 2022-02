Der neue Bericht des Weltklimarats (IPCC) enthält eine eindringliche Mahnung: Bei jeder weiteren Verzögerung bei Maßnahmen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel werde sich „das Fenster der Gelegenheit schließen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern“, mahnt der neue IPCC-Sachstandsbericht, der am Montag in Berlin veröffentlicht wurde.

Schon jetzt sei knapp die Hälfte der Menschheit durch den Klimawandel „hochgradig gefährdet“, heißt es darin. „Die angehäuften wissenschaftlichen Belege sind eindeutig: Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlergehen des Menschen und die Gesundheit des Planeten“, heißt es in der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, der am Montag vorgestellt wurde.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, warf der internationalen Gemeinschaft vor, die Klimakrise immer noch nicht ernst genug zu nehmen. „Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell“, betonte er.

