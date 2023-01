Weiterer Wolf im Pfälzerwald nachgewiesen

Es gibt im Pfälzerwald einen weiteren Wolf. Was ein gerissenes Schaf in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) damit zu tun hat und wie die Mitarbeiter des „Koordinierungszentrum für Luchs und Wolf“ (KLUWO) dem Tier auf die Spur kamen. Zum Artikel

Bundesweite Poststreiks ab sofort

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft bundesweit zu Streiks in allen Brief- und Paketzentren auf. Die Arbeitsniederlegungen in den Verteilzentren sollten bereits am Donnerstag beginnen. Zum Artikel

Verdi lässt bei der Post die Muskeln spielen

Die Verdi-Streiks bei der Post könnten einen Vorgeschmack geben auf das, was im öffentlichen Dienst bevorsteht, meint RHEINPFALZ-Redakteur Ralf Joas. Zum Kommentar

Noch weniger Kreißsäle? Was Lauterbachs Reformplan für die Pfalz bedeuten könnte

Weil ihnen diese Stationen Verluste bescheren, schließen rheinland-pfälzische Kliniken seit Jahren reihenweise Geburtshilfen. Dahinter steckt ein Problem, das der Bundesgesundheitsminister jetzt lösen will. Ob sein Plan funktioniert? Ein Blick auf ein Pfälzer Beispiel. Zum Artikel

Grundsteuererklärung: Der Stress geht weiter

Mit Abgabe der Grundsteuererklärung ist das Thema noch nicht abgehakt. Wenn die Bescheide vom Finanzamt da sind, sollten sie unbedingt direkt auf mögliche Fehler überprüft werden. Ansonsten kann es teuer werden. Zum Artikel

Mord an Eva Götz: Was bei der Fahndung zunächst falsch lief

Etwa 100 Hinweise sind bei der Polizei eingegangen, nachdem die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend den 26 Jahre zurückliegenden Sexualmord an der Pfälzerin Eva Götz wieder aufgegriffen hat. Zum Artikel

„Wir haben Angst“: Wenn einem der Nachbar das Leben zur Hölle macht

Diese Geschichte handelt von Menschen, die seit Jahrzehnten in derselben Straße in einem Dorf im Leiningerland leben. Seit einiger Zeit fühlen sie sich von einem Nachbarn schikaniert. Er bedroht sie, macht ihnen das Leben schwer – und niemand weiß einen Ausweg. Zum Artikel

Prostitution in Kaiserslautern: Wer das Gewerbe wie überwacht

Vor gut einem Jahr hat das Ordnungsamt in der Innenstadt drei Wohnungen wegen des Verdachts auf illegale Prostitution geräumt. Das warf ein Schlaglicht auf eine Branche, über die sonst selten gesprochen wird. Welche Rolle spielt das „älteste Gewerbe der Welt“ in Kaiserslautern und welche Behörden achtet darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht? Zum Artikel

Viele ICE fahren bald an Mannheim vorbei

Das Fernzugangebot in Mannheim wird ab 13. Februar bis Ende März drastisch reduziert. Es entfallen vor allem ICE in den Norden und zum Frankfurter Flughafen. Besonders tückisch: Von Ausfällen können auch Zugverbindungen betroffen sein, für die schon Tickets gebucht wurden. Zum Artikel

Von 20. bis 22. Januar: Genießermeile mit 13 Stationen in den Weinbergen bei Freinsheim

Von vielen Genießern wird die Rotweinwanderung rund um Freinsheim in der kalten Jahreszeit sicherlich schon heiß ersehnt. Jetzt offerieren Winzer und Gastronomen an 13 Genussstationen rund um das Städtchen wieder Speis und Trank. Zum Artikel