In Baden-Württemberg hat die Landesregierung am Samstag aufgrund der schnell steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus die dritte – und höchste – Pandemiestufe ausgerufen. Dadurch wurde die Corona-Verordnung des Landes, gültig ab Montag, 19. Oktober, angepasst. Was Sie bei einem Besuch im benachbarten Bundesland wissen müssen:

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt nun in ganz Baden-Württemberg in den Fußgängerzonen sowie Plätzen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann für Personen ab sechs Jahre.

Dies gilt auch für öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit Publikumsverkehr, auch weiterführenden und beruflichen Schulen ab der fünften Klasse sowie Hochschulen.

Private Treffen

Bis auf Weiteres dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Hausständen treffen.

Öffentliche Veranstaltungen

Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird auf 100 begrenzt. Verschiedene Ausnahmen sind möglich bei Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte. Private Feiern gelten nicht als Veranstaltungen im Sinne der Verordnung.

Mannheim

In Mannheim liegt die Inzidenzzahl (Stand 18. Oktober, 16Uhr) bei 62,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Dort gilt außerdem ein von der Stadt auferlegtes Alkoholverbot für den Stadtteil Jungbusch bis zum 1. November 2020. Untersagt ist der Straßenverkauf und der Gassenschank, also die Abgabe von alkoholischen Getränken zum baldigen Verbrauch im öffentlichen Raum (Kiosk). Damit möchte die Stadt Mannheim Störungen und Verstöße gegen die Corona-Verordnung reduzieren.

Heidelberg

In Heidelberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 48,1 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner gestiegen (Stand 19. Oktober). Sollte dieser Wert die 50er-Marke in den kommenden Tagen überschreiten, wird die Stadt eine Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe einführen.

Ferner gibt es bereits eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Sie gilt unter anderem im Fußgängerbereich der Altstadt, auf dem Bismarckplatz, dem Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz) sowie auf Wochenmärkten.

Bei privaten Veranstaltungen dürfen sich nur dann mehr als zehn Personen zusammen in einem Raum, wenn diese aus maximal zwei Haushalten stammen.

Karlsruhe

In Karlsruhe gilt seit dem 15. Oktober für alle Mitarbeiter und Besucher im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden auf allen Begegnungsflächen eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend in Foyers, Treppenaufgängen, Fluren, Aufzügen und ist in Besprechungsräumen bis an den Sitzplatz zu tragen. Die Maskenpflicht soll dazu beitragen, die bislang niedrigen Infektionszahlen in Karlsruhe beizubehalten. „Wir wollen weiterhin das Rathaus als infektionssicheren Ort anbieten und offen halten können“, begründet Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup diesen Schritt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Karlsruhe bei 28,2 (Stand 18. Oktober).