Drei Zweibrücker Einrichtungen zur Kinderbetreuung bleiben am Mittwoch geschlossen, weil Mitarbeiter streiken. Am Donnerstag sind es vier.

Laut Stadtsprecher Jens John bleiben die Kinderkrippe Klitzeklein, die Spiel- und Lernstube Brückenstraße und der Kinderhort Max & Moritz am Mittwoch und am Donnerstag geschlossen, weil Mitarbeiter streiken. In der Kita Arche Kunterbunt wird es am Mittwoch eine Notgruppe geben, am Donnerstag bleibt sie geschlossen. In manchen Einrichtungen streiken nur einige Mitarbeiter, dort wird es Notgruppen mit teilweise verkürzten Öffnungszeiten geben. Dazu zählen an beiden Tagen die Kita Kleine Welt, Abenteuerland, Bei den Fuchslöchern, Regenbogen und Sonnenschein, am Donnerstag zusätzlich die Kita Hand in Hand. Die Spiel- und Lernstube Schwalbenstraße bleibt wegen Personalmangels geschlossen, unabhängig vom Streik.

Wie gewohnt geöffnet haben die Kinderkrippe Apfelbäumchen sowie die Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße, Webenheimstraße und Junkerstraße. Jens John weist zudem darauf hin, dass die Kitas wegen erkranktem Personal, unter anderem durch Corona, ohnehin schon eingeschränkte Angebote hätten. Wenn dadurch Mitarbeiterinnen fehlen, ließen sich weitere Fehlzeiten durch Streikende schlechter kompensieren als in Normalzeiten.

Kirchliche Kitas bleiben offen

Nicht vom Streik betroffen sind die kirchlichen Kindergärten. Laut Leiterin Michaela Faustmann hat die katholische Kita Heilig Kreuz geöffnet. Auch die protestantischen Kindergärten werden wohl nicht streiken. Gerda Huber, Geschäftsführerin des Kita-Verbunds, sagte, sie gehe davon aus, dass wie beim letzten Streikaufruf alle protestantischen Kitas offen bleiben.

Für Mittwoch und Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi das kommunale Sozial- und Erziehungspersonal in der Pfalz erneut zu Warnstreiks und zur Teilnahme an einer Kundgebung in Ludwigshafen aufgerufen. Die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern seien am 22. März „enttäuschend ohne Ergebnis beendet“ worden und sollen am 16. und 17. Mai fortgeführt werden.