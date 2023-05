Während sich der 1. FC Kaiserslautern auf das Südwestderby gegen den Karlsruher SC vorbereitet, sind am Samstagmittag in der Zweiten Liga einige (Vor-) Entscheidungen im Schlussspurt der Saison gefallen.

Durch ein 1:0 gegen den SV Sandhausen hat der 1. FC Heidenheim nun vier Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV. Sollten die Rothosen am Samstagabend gegen Greuther Fürth verlieren, kann sich Heidenheim auf dem Sofa über den direkten Aufstieg in die Bundesliga freuen. Es wäre der erste in der Vereinsgeschichte. Gleichwohl besiegelt die Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten auch den Abstieg des SV Sandhause in Liga Drei – nach elf Jahren in der zweithöchsten Spielklasse geht es für die Kurpfälzer wieder runter.

Folgen dürfte Jahn Regensburg, trotz eines 2:1-Auswärtssiegs bei Eintracht Braunschweig. Zwar beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang drei Punkte, der Jahn hat aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Daher stehen die Chancen auf die Rettung am letzten Spieltag eher schlecht, selbst bei einem eigenen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Arminia Bielefeld.

Die Ostwestfalen haben derweil 2:2 gegen Paderborn gespielt und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf verpasst. Dass sie noch reelle Chancen auf den Klassenverbleib haben, liegt auch am 2:1-Sieg in Kaiserslautern aus der Vorwoche. Nun könnte es auf die Relegation hinauslaufen.

Darmstadt 98 hat den Aufstieg in die Bundesliga bereits am Freitag perfekt gemacht.