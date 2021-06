Am Dienstag ist es zu einem weiteren Unfall wegen Starkregens gekommen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall auf der B271 in Höhe Abfahrt Bad Dürkheim. Eine 41-Jährige aus Wachenheim musste mit ihrem Auto aufgrund eines durch den Starkregen ausgelösten Erdrutsches stark abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 70-Jährige aus Baden-Württemberg habe dies zu spät erkannt und sei auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren. Beide Frauen blieben laut der Einsatzkräfte unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.