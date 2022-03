Die wachstumsverwöhnte Fitness-Wirtschaft hat nach dem ersten Coronajahr 2020 im vergangenen Jahr abermals einen Einbruch verzeichnet. Nach mehr als 30 Jahren mit kontinuierlichem Wachstum habe die Branche im zweiten Jahr in Folge einen pandemiebedingten Rückschlag erlitten, berichtete der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) am Donnerstag in Hamburg.

Die von den Behörden angeordneten Schließungen und diverse Auflagen hätten die Mitgliederzahl auf 9,26 Millionen zurückgehen lassen - nachdem sie schon 2020 von zuvor 11,66 auf 10,31 Millionen eingebrochen war. Über zwei Jahre gerechnet bedeutet das einen Mitgliederschwund von gut 20 Prozent.