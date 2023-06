Einen Tag nach dem Sieg der 15-jährigen Magdalena Leis aus Trippstadt in der U17-Klasse ging auch bei den U19-Damen der deutsche Meistertitel im Straßenradsport ans Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Die derzeit stärkste Deutsche, Hannah Kunz aus Baumholder, die letzte Woche auch auf der Bahn zwei Meistertitel gewonnen hatte, siegte nach 60 Kilometern im Spurt einer siebenköpfigen Spitzengruppe. Hinter Tina Rücker (Osterweddingen) sicherte sich in Offenburg-Fessenbach die wie Kunz 18-jährige Jule Märkl (RSC Linden) den dritten Platz.