Nachdem im Donnersbergkreis seit dem 3. Juli keine Neuinfektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist und der Landkreis für einige Tage komplett infektionsfrei war, gibt es nach der am 6. August nachgewiesenen Neuinfektion aktuell noch einen weiteren Fall. Das hat die Kreisverwaltung am Montagvormittag gemeldet. Die Anzahl der bestätigten Infektionen steigt damit auf insgesamt 140. Davon sind 132 Erkrankte wieder genesen und sechs Menschen an den Folgen der Virus-Infektion verstorben. Im Vergleich mit Land und Bund liegen die Fallzahlen im Donnersbergkreis gegenwärtig unter dem jeweiligen Durchschnitt. Für den Donnersbergkreis errechnen sich 186 Fälle pro 100.000 Einwohner. Für Rheinland-Pfalz wird diese Anzahl mit 192 angegeben, bundesweit sind es 260 Fälle.