Da waren es nur noch fünf: Die nach der Kommunalwahl 2019 noch achtköpfige AfD-Fraktion im Stadtrat schrumpft zum Quintett. Nach Hans-Joachim Spieß und Nela Drescher hat jetzt mit sofortiger Wirkung auch Manfred Hartinger die AfD-Fraktion verlassen. Der Partei hatte er bereits vor zwei Jahren den Rücken gekehrt, seine Arbeit in der Fraktion aber fortgesetzt. Nun trennt sich der 79-Jährige auch von der Fraktion, weil er mit der Bilanz der Arbeit in den vergangenen fünf Jahren nicht einverstanden ist und mehrere inhaltlichen Vorstöße der Fraktion ablehnt. Hartinger schließt sich dem „Bündnis Deutschland“ an. Dort trifft er auf einen alten Bekannten. Spieß und Drescher hatten die AfD bereits im Herbst 2021 im Streit verlassen und die Fraktion „Bürger für LU“ gegründet. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.