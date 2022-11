In Grünstadt ist eine weitere Person nach einer Corona-Infektion gestorben. Sie war über 70 Jahre alt und gegen das Virus geimpft. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind 48 Grünstadter infolge einer Corona-Erkrankung verstorben – im gesamten Kreis Bad Dürkheim waren es nach Angaben der Kreisverwaltung 248 Personen.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind 47.934 im Landkreis positiv getestet worden. 58 sind zuletzt hinzugekommen, sechs aus Grünstadt und 15 aus der Verbandsgemeinde Leiningerland. In den vergangenen vier Wochen haben sich in Grünstadt 136 Menschen infiziert, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 338. Insgesamt verzeichnet das Gesundheitsamt im Kreis für die letzten vier Wochen 1225 Infektionen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten vier Wochen anzeigt, liegt bei 177,1.

Auch im Donnersbergkreis ist nach Mitteilung der Verwaltung eine Person infolge einer Infektion verstorben, hier sind seit Beginn der Pandemie 133 Todesfälle zu beklagen. Im Donnersbergkreis (Inzidenzwert: 142,9) sind derzeit 80 Menschen als Corona-infiziert gemeldet, elf davon wohnen in der Verbandsgemeinde Eisenberg.