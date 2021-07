[Aktualisiert] Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Überall im Leiningerland und im Eistal können Spenden für die Opfer des schlimmen Unwetters im Norden des Landes abgegeben werden.

Das Deutsche Rote Kreuz Grünstadt sammelt Spenden für die Flutopfer im Norden des Landes. Folgendes wird gebraucht: Kinder- und Erwachsenenkleidung (sauber und tragbar), neuwertige Unterwäsche, Hygieneartikel, Handtücher und Waschlappen, Kinderspielsachen und Gesellschaftsspiele, Windeln, haltbare Lebensmittel, Babynahrung und Getränke. Die Spenden können am Freitag von 19 Uhr bis Mitternacht beim DRK-Ortsverein Grünstadt, Siemensstraße 3, abgegeben werden. Nähere Informationen über die E-Mail Spenden@drk-gruenstadt.de oder Telefon 06359/8727499 (auch Anrufbeantworter).

Achtung: Die geplante Spendenannahme am Samstag und Sonntag muss entfallen. Das hat Bereitschaftsleiter Etienne Farge am Freitagnachmittag mitgeteilt: „Etwa 15 Leute von unserem Ortsverein müssen am Samstagfrüh in den Norden fahren, weil wir dort gebraucht werden. Deswegen können wir in Grünstadt keine Spenden annehmen, weil wir das Personal nicht haben.“ Derzeit sind zwölf DRK-Kräfte aus Grünstadt in Trier und in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz: Sie sind bei der Personenrettung und Verpflegung eingesetzt und halfen auch dabei, ein Seniorenheim zu evakuieren.

Bei der Feuerwehr in Obrigheim werden am heutigen Freitagabend von 18 bis 22 Uhr Spenden für die Opfer der Naturkatastrophe im Norden des Landes angenommen.

Der Katholische Frauenbund Grünstadt sammelt Kleidung, Schuhe, Handtücher, Decken, Bettwäsche und Hygieneartikel für die Opfer der Unwetterkatastrophe im Norden des Landes.

Die Spenden können am Samstag, 17. Juli, und am Montag, 19. Juli, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr im katholischen Pfarrheim Grünstadt abgegeben werden.

In Kerzenheim werden am Samstag zwischen 13 und 15 Uhr Hilfsgüter am Bauhof gesammelt. Zur Stunde werden dort ebenfalls Spenden angenommen.

In Bockenheim werden bei der Feuerwehr Hilfsgüter gesammelt. Ein erster Hilfstransport ist kurz 18 Uhr losgefahren, weitere Transporte sind geplant.

In Hettenleidelheim können am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr Spenden am Feuerwehrgerätehaus abgegeben werden: Decken, Kleider, Kinderspielsachen, Handtücher, Bettwäsche und andere Hilfsgüter werden von der Feuerwehr gern angenommen. Die Kameraden bringen die Hilfsgüter vor Ort.

In Carlsberg wird am Dienstag von 16.30 bis 19.30 Uhr am Bürgerhaus für die Betroffenen gesammelt. Kleidung, Hygiene- und Drogerieartikel sowie Haushaltsgegenstände, Kuscheltiere und Kinderspielsachen werden gesammelt. Helfer sind willkommen.