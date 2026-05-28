Vergangene Woche hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Messer getötet. Nun wird bekannt: Anfang des Monats gibt es noch einen Messerangriff im Winzler Viertel.

Die Stadtverwaltung warnt vor einer Zunahme von Ratten im gesamten Stadtgebiet. In Erlenbrunn haben die Tiere ein Auto in einer Garage ziemlich gründlich beschädigt.

Eltern können beim Kaiserschnitt im Pirmasenser Krankenhaus zusehen, wenn das Baby aus dem Bauch geholt wird. Das Verfahren steht in der Kritik, der Chefarzt verteidigt es.

Ist die Wirtschaftslage in Zweibrücken wirklich so mies, wie sie oft dargestellt wird? OB Wosnitza sagt nein. Und berichtet von Perspektiven für das frühere Musikhaus Müller.

Beim Zweibrücker Firmenlauf am 17. Juni geht ein neues vielköpfiges Team an den Start. Es können gleich zwei Rekorde fallen.

Ein Haus, drei Jahrhunderte: Die Gastwirtschaft Juner hält Hermersberg zusammen. Eisenringe am Haus erzählen von Pferdewagen und Bierlieferungen aus Pirmasens. Der Wirt setzt auf Zuhören und Diskretion.

Dass das Zweibrücker Ordnungsamt auch an Feiertagen nicht schläft, das mussten am Pfingstmontag etliche Falschparker erkennen. 55 Euro werden für die Verwarnungen fällig.

Der Rückbau an der Kita-Dauerbaustelle in Contwig ist fast abgeschlossen. Parallel läuft ein Rechtsstreit, die Mehrkosten an der Schimmel-Kita gehen in die Millionen. So soll es nun weitergehen.

Im Streit um die Begleichung von Schulden hat das Pirmasenser Jugendschöffengericht ein Urteil gefällt. Dem Geschädigten bringt dies das Augenlicht nicht mehr zurück.

Die Anfänge der Kita in Kleinsteinhausen sind nicht mehr in allen Details nachvollziehbar. Aber klar ist: Sie hat 50. Geburtstag. Zur Feier gibt’s ein buntes Programm.

100 Jahre TuS Leimen: Wer das erste Tor erzielt hat, warum es mal Polizei-Schutz zum Spiel in Bruchweiler gab, was zwei USA-Auswanderer investierten und wann der sportliche Zenit erreicht war.

Retrospektive im Neufferpavillon: Eine Ausstellung zum 140. Geburtstag würdigt den Pirmasenser Architekten und Baubeamten August Härter.

Die Handballerin Amelie Berger aus Zweibrücken wird die erste deutsche Spielerin in der kroatischen Top-Liga. Sie freut sich auf Spiele auf höchstem europäischem Niveau.