Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern startet in rund zwei Wochen in die Saisonvorbereitung. Rund um das Trainingslager in Mals in Südtirol stehen jetzt weitere Testspiel-Termine der Roten Teufel fest.

Nach der Sommerpause bittet FCK-Cheftrainer Dirk Schuster seine Mannschaft am Donnerstag, 16. Juni, erstmals wieder zum Training. Bereits zwei Tage später, am Samstag, 18. Juni, findet dann der erste Test statt. In Rülzheim spielen die Roten Teufel um 14 Uhr anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SV Rülzheim. Das Spiel wird nun nachgeholt. Es war in den vergangenen beiden Sommerpausen wegen der jeweiligen Corona-Situation verschoben worden.

Fanspiel in Schifferstadt am 25. Juni

Eine Woche später findet das traditionelle Fanspiel statt, dass in diesem Jahr von der Fanregion Ludwigshafen/Neustadt/Bergstraße ausgerichtet wird. Die Partie gegen eine Fanauswahl wird am Samstag, 25. Juni, um 16 Uhr in Schifferstadt ausgetragen. Wie bei vergangenen Fanspielen des FCK gibt es an dem Tag ein größeres Rahmenprogramm. So findet vor der Partie ein Spiel einer FCK-Geschäftsstellen-Auswahl statt. Nach der Partie soll es eine große Autogrammstunde mit dem gesamten Kader des Zweitliga-Aufsteigers geben.

Von 27. Juni bis 4. Juli im Trainingslager

Anschließend geht es für die Roten Teufel ins Trainingslager nach Südtirol. Vom 27. Juni bis zum 4. Juli beziehen die Roten Teufel Quartier in Mals in der italienischen Ferienregion Obervinschgau – wie schon im vergangenen Jahr. Die Trainingseinheiten absolvieren die Roten Teufel auf dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Sportgelände des ASV Mals. Organisiert hat der FCK das Trainingslager wie im Vorjahr erneut in enger Abstimmung mit Helmut Thurner, dem Geschäftsführer der Firma „Sport4Emotion“, dem ASV Mals und mit dem Tourismusverein der Ferienregion Obervinschgau.

Zwei Testspiele in Südtirol

Im Trainingslager warten zwei weitere Testspiele auf die Roten Teufel. Einen Tag nach der Ankunft in Südtirol testen die Pfälzer ein erstes Mal im Rahmen ihres Aufenthalts in Italien. Am Dienstag, 28. Juni, geht es um 17.30 Uhr gegen den schweizerischen Erstligisten FC Lugano. Am Samstag, 2. Juli, um 15.30 Uhr wartet dann ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching auf den FCK.

Der bisherige FCK-Sommerfahrplan:

Trainingsauftakt: Donnerstag, 16. Juni

Trainingslager: 27. Juni - 4. Juli, Mals/Südtirol

Bisher fixierte Testspiele:

SV Rülzheim - 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 18. Juni, 14 Uhr in Rülzheim

Fanauswahl Fanregion Ludwigshafen/Neustadt/Bergstraße - 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 25. Juni, 16Uhr, in Schifferstadt

1. FC Kaiserslautern - FC Lugano

Dienstag, 28. Juni, 17.30 Uhr, in Mals/Südtirol

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

Samstag, 2. Juli, 15.30 Uhr, in Mals/Südtirol