Zur weiteren Erschließung der Erdöl-Lagerstätte „Römerberg-Speyer“ wird bis Ende Oktober eine neue Bohrung auf dem Betriebsplatz an der Speyerer Siemensstraße niedergebracht. Wie Neptune-Sprecherin Sandra Arndt mitteilt, werden die Bohrarbeiten abhängig vom Aufbau der Anlage in den kommenden Tagen starten. Sie stehen unter der Aufsicht des Landesamts für Geologie und Bergbau und werden laut Arndt unter Beteiligung der Stadt Speyer realisiert.

Die beiden Partnerunternehmen Palatina Geocon und Neptune Energy Deutschland wollen mit der Bohrung, die den Namen „Römerberg 6“ trägt, das weitere Potenzial der Lagerstätte untersuchen. Die „Römerberg 6“ ist die vierte Erdölbohrung auf diesem Platz und die insgesamt zehnte im Erdölfeld Römerberg-Speyer. Sie soll ihr Ziel in etwa 2.200 Metern vertikaler Tiefe bis voraussichtlich Ende dieses Jahres erreichen. Im Anschluss an die Bohrung sind Fördertests geplant, bevor die Bohrung – sofern Öl angetroffen wird – in Betrieb genommen werden kann.

Das Konsortium, das 2021 nach eigenen Angaben rund 117.000 Tonnen Erdöl aus dem Feld gefördert hat, sieht seine Arbeit als einen Beitrag zur Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung an.