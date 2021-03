Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 28 neue Corona-Fälle festgestellt: 20 im Kreis Bad Dürkheim und acht in der Stadt Neustadt. Damit sind der Behörde nun 286 aktive Infektionen im Kreis bekannt, in Neustadt sind es 74. Unter den Infizierten sind wieder Personen, bei denen die britische Virusvariante festgestellt wurde. Dabei wurden im Kreis elf Mutationen und in Neustadt eine nachgewiesen.

In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden 21 Corona-Infektionen nachgewiesen. Das teilt das Gesundheitsamt in Landau mit.