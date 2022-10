(aktualisiert 14.40 Uhr) Wer am Mittwochmorgen nach Ludwigshafen und Mannheim fahren wollte, brauchte viel Geduld. Nach einem Wasserrohrbruch am Dienstagnachmittag ist die B 44 in der Quadratestadt zwischen Dalbergstraße und Schanzenstraße in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke/Neckarstadt voraussichtlich noch bis Ende der Woche gesperrt. Der Verkehr staute sich zurück bis zum Oggersheimer Kreuz auf der A650. Auch auf der Mundenheimer Straße, dem Kaiserwörthdamm und der Lagerhausstraße stockte der Verkehr. Wie die Stadt Mannheim am Mittwochnachmittag mitteilte, ist der Rohrbruch an einer Wassertransportleitung der MVV aufgetreten. Nach aktuellem Stand gehen MVV und Stadt davon aus, dass die Wiederherstellung der unterspülten Fahrbahn bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden kann. Die Reparatur der defekten Wasserleitung soll im Laufe des Mittwochs beendet werden. Um lange Staus zu vermeiden empfiehlt die Stadt, die Umgebung rund um die beiden innerstädtischen Rheinbrücken in Mannheim und Ludwigshafen großräumig zu umfahren. Vor allem die Pendlerverkehre zwischen Mannheim und Ludwigshafen sollen die beiden Rheinbrücken der A6 im Norden beziehungsweise A61 im Süden vorrangig nutzen.