Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ist weiter gegen eine Maskenpflicht. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Sie sprach sich dafür aus, sich zu dem Thema erst noch einmal vor der nächsten Konferenz mit den anderen Ländern zur Corona-Krise am 30. April abzustimmen. Sie sprach sich dafür aus, die Maskenpflicht jeweils zum Schul-Neuanfang in den einzelnen Ländern einzuführen.

Andere Länder haben sich bereits auf eine Maskenpflicht festgelegt.

