Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co KGaA ist Anfang dieser Woche aufgehoben worden. Damit ist die Profifußball-Gesellschaft des FCK schuldenfrei. Das Gesamtgebilde FCK hat seinen Schuldenlast um gut 20 Millionen Euro verringert. Mit ihrem Einstieg haben fünf reiche Fans und Unternehmer ihren Anteil daran, dass der Spiel- und Geschäftsbetrieb auf dem Betzenberg weitergeht. Sie sicherten sich unter dem Dach der Saar-Pfalz-Invest-GmbH rund 33 Prozent des genehmigten Kapitals an FCK-Aktien. Dafür bezahlten sie elf Millionen Euro – Eigenkapital, das der FCK dringend benötigt hat.

„Erheblichen finanziellen Schaden erlitten“

Die fünf Unternehmer und Investoren Peter Theiss, Giuseppe Nardi, Klaus Dienes, Axel Kemmler und Dieter Buchholz, alle eben auch FCK-Fans, halfen auch dem Verein und werden das nach RHEINPFALZ-Informationen auch künftig tun. Denn die Konzern-Mutter der KGaA, der FCK e. V. mit rund 17.000 Mitgliedern, hat weiter erhebliche Verbindlichkeiten. Das haben der Vereins-Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler und der FCK-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Erfurt am Samstag den FCK-Mitgliedern schriftlich und via Youtube erklärt: „Auch der e.V. hat einen erheblichen finanziellen Schaden durch das Insolvenzverfahren der 1.FC Kaiserslautern GmbH & Co KGaA erlitten. Der Rückzahlungsanspruch aus dem im vergangenen Jahr gewährten Darlehen in Höhe von 1,9 Millionen Euro ist untergegangen“, stellten Keßler und Erfurt dar. „Da das Darlehen durch die Konzernverflechtung nachrangig bewertet wurde, partizipiert der e.V. auch nicht an der Insolvenzquote.“

Unterm Strich weit über fünf Millionen Euro Schulden

Unterm Strich hat e. V. weit über fünf Millionen Verbindlichkeiten an Gläubiger außerhalb der FCK-Gruppe. Dazu kommen interne Verbindlichkeiten des Vereins an die FCK-Kapitalgesellschaft. Die Vereinsbosse: „Aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen dem e.V. und der KGaA bestehen aktuell Verbindlichkeiten in Höhe von 874.000 Euro. Zum Ende der Saison 2020/21 wird sich dieser Betrag nochmals um ca. 650.000 Euro erhöhen.“

3 Millionen Euro an Quattrex- und Transferschulden

Keßler und Erfurt präzisieren: „Die finanziellen Belastungen des e.V. aufgrund der Mithaftung belaufen sich in Summe Stand heute auf ca. 3 Millionen Euro gegenüber der Investmentgesellschaft Quattrex S.C.A. und den Verbindlichkeiten aus Transferentschädigungen gegenüber zwei Vereinen. Diese Verbindlichkeiten konnten wir auf einen Zeitraum von zwei Jahren strecken. (…) Des Weiteren bestehen noch 467.259 Euro Steuerverbindlichkeiten aus einem Steuerbescheid für das Jahr 2018, welcher im September 2020 dem e.V. in Rechnung gestellt wurde.“

1,9 Millionen Euro Fan-Anleihe im August 2022 fällig

Nachdem der e. V. das Darlehen über 1,9 Millionen Euro nicht zurückgezahlt bekommen wird, muss er selbst per 1. August 2022 die Rückzahlung der Fan-Anleihe schultern. Keßler und Erfurt: „Abschließend gilt es für den 1. FCK e.V. natürlich die Rückzahlung der Betze Anleihe II zum 1. August 2022 in Höhe von 1.874.400 Euro und die damit verbunden Zinsen zu berücksichtigen. In diesem Punkt entsteht durch den Verlust des Rückzahlungsanspruchs aus dem der Tochtergesellschaft gewährten Darlehen für den Verein eine nicht einkalkulierte Finanzierungslücke.

Mitgliedsbeiträge und FCK-Aktien auf der Plus-Seite

Dagegen stehen für den Verein auf der Haben-Seite: Der FCK e. V. besitzt als Mutter noch rund 66 Prozent der FCK-Aktien, die werthaltig sind, solange jemand genügend dafür bezahlt. Zudem nimmt der e. V. rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr an Mitgliedsbeiträgen ein.