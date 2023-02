Die für den Sonntag, 19. Februar, geplante Straßenfasnacht auf der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand ist ausgebucht. Alle 3000 Tickets sind nach Angaben der Freinsheimer Verbandsgemeindeverwaltung vergeben. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch“, so Weisenheims Beigeordneter Holger Koob. Einen zusätzlichen Einlass an der Tageskasse wird es nicht geben. Daher fordert die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand alle diejenigen auf, die kein Ticket mehr bekommen haben, nicht nach Weisenheim am Sand zu kommen.

Keine Party außerhalb des Veranstaltungsgeländes

Eine gewisse Enttäuschung über das begrenzte Kartenkontingent und den schnellen Ausverkauf sei nachvollziehbar. Aus Rücksicht auf die Sicherheit aller Beteiligten können jedoch nicht mehr Teilnehmer zugelassen werden. Auch ein Aufenthalt vor dem Veranstaltungsgelände sei nicht möglich. Personen ohne Einlassbändchen werden laut Verwaltung abgewiesen.

Die Straßenfasnacht findet als Alternative zum Umzug statt. Dieser war von den Verantwortlichen mit Verweis auf hohe Sicherheitsanforderungen abgesagt worden.

Aus Sicht der Verbandsgemeinde ist die Straßenfasnacht „auch ein Testlauf für ähnliche Veranstaltungen in Zukunft, weshalb ein gutes Gelingen ohne Störungen mit viel Freude aller Teilnehmer wichtig ist“. Die Verbandsgemeinde, die Polizei sowie ein Sicherheitsdienst werden demnach verstärkt vot Ort sein.