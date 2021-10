Das Weingut Edgar Klohr in Mußbach darf sich erneut über hohe Auszeichnungen beim Internationalen Weinwettbewerb „Austrian Wine Challenge (AWC) Vienna“ freuen. Nach Angaben des Weinguts erhielten drei Weine die Auszeichnung in Gold und fünf Weine in Silber. Die mit Gold prämierten Weine sind die 2020er Weißweincuvée „Sophia“, der 2020er Cabernet blanc und der 2020er Gewürztraminer feinherb. AWC Vienna ist einer der größten Weinwettbewerbe weltweit. Dieses Jahr beteiligten sich 1641 Produzenten aus 44 Ländern mit 12.525 Weinen.