35 Gastronomiebetriebe in der Innenstadt nehmen an der Weintour durch die Lautrer Gastroszene kommendes Wochenende teil – grob gesagt im gesamten Bereich zwischen der Mühlstraße im Westen und der Bismarckstraße im Osten. Ergänzt wird das Ganze durch ein kulturelles – und musikalisches – Begleitprogramm.

Alle Besucher der Innenstadt können sich an beiden Abenden auf ein üppiges Veranstaltungsangebot freuen, versprechen die Organisatoren. An 18 Veranstaltungsorten treten insgesamt mehr als 20 Künstler auf – teilweise im Freien wie etwa auf dem Schillerplatz oder in der Osterstraße, teilweise in den Gaststätten. Mit dabei ist auch das Pfalztheater, das an beiden Tagen ab 17 Uhr „Live Acts im Foyer“ zeigt.

„Das wird die Weinerlebnistour durch die Stadt“, zeigt sich Alexander Heß vom Citymanagement voller Vorfreude auf das neue Format. „Wir wollen damit die bunte Vielfalt der Lautrer Gastronomie widerspiegeln, deren große Gemeinsamkeit eben – typisch Pfalz – das hervorragende Weinangebot ist“, so der Leiter des Projektbüros für städtische Veranstaltungen. „Wir wollen die gesamte Innenstadt mit ihren Anliegern als tolles Ziel zum Weggehen und Genießen präsentieren“, erklärt Heß.

Die Kaiserslautern-App für Smartphones dient dabei als Führer und gewährt Rabatt: Wer die App in einem der teilnehmenden Lokale bei der Bestellung vorzeigt, erhält ein Glas (0,1 Liter) Wein für zwei Euro. Die verkosteten Gläschen werden im „digitalen Stempelheft“ der App registriert. Bei sechs Stempeln gibt es einen Wein gratis. Die erste Weintour findet am Freitag, 9., und Samstag, 10. September, statt.