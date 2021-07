Das Anmeldeportal zum Marathon Deutsche Weinstraße am 10. April 2022 wurde am 25. Juni freigeschaltet – jetzt sind schon 1000 Plätze weg. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Bis zu 3500 Starter können beim Lauf zwischen Bockenheim und Bad Dürkheim teilnehmen. „Das ist ein neuer Rekord. Halbmarathon und Duo-Marathon sind immer beliebt und die Startplätze schnell vergeben. Aber so schnell ging es noch nie“, sagt die sportliche Leiterin, Ute Turznik von der TSG Grünstadt. 710 Startplätze im Halbmarathon, 60 im Duo und 230 über die volle Distanz sind schon nach weniger als zwei Wochen belegt. Im vergangenen Jahr musste der Marathon Deutsche Weinstraße aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Schon damals stand als regulärer nächster Termin der 10. April 2022 fest. „Die Sportlerinnen und Sportler mussten lange auf ein solches Ereignis warten. Klar, dass man sich schnell seinen Platz sichern will“, sagt Rolf Kley, Organisator im Kreishaus.

Die Veranstalter planen, dass der Marathon im kommenden Frühjahr stattfinden kann. Eventuell müssen Gesundheitsnachweise wie Impfzertifikat oder negativer Coronatest vorgelegt werden. Im schlimmsten Fall könnte auch eine erneute Absage drohen. „Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor“, sagt Kley, „aber vor allem darauf, dass wir einen schönen Lauftag erleben werden.“