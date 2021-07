Die Weinstraße, die seit April nur in Richtung Asselheim befahrbar war, soll Ende der Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dann kann man auch aus dem Eistal wieder auf direkten Weg nach Grünstadt gelangen. Die letzten Monate waren nervenaufreibend für jene Autofahrer, die aus Asselheim und dem Eistal in Richtung Stadtmitte fahren wollten. Sie mussten mit der Umgehungsstraße vorlieb nehmen, die auch überlastet ist, weil ein Teil der Obersülzer Straße gesperrt ist. Nun soll die Weinstraße wieder in beide Richtungen befahrbar werden, wie die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage bestätigt: Zum Wochenende hin soll die Sperrung aufgehoben werden. An jener 120 Meter langen Baustelle wurde eine Zufahrt für zwei neue Einkaufsmärkte gebaut. Gestern haben die Bauarbeiter asphaltiert. Die Autofahrer haben sich in den vergangenen Monaten Schleichwege gesucht, um in die Stadt zu kommen.