Für die Flasche Herxheimer Honigsack Silvaner Spätlese aus dem Jahr 1949, die die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim zugunsten der Dürkheimer Tafel versteigert, können noch bis Samstag, 18. Dezember, Gebote abgegeben werden.

Die Flasche war Teil einer Spende des Presbyteriums Herxheim am Berg an die Tafel. Winzer Ludwig Maurer hatte sie zur Verfügung gestellt. „Das ist etwas Besonderes und auch extrem selten. Für dieses Liebhaberstück kann man schon einmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und dabei noch etwas Gutes tun“, sagt der Dürkheimer Weinsensorik-Experte Steffen Michler. „Ich kann mir vorstellen, dass der Wein auch noch trinkbar sein wird“, ergänzt er.

Noch etwas spricht für die Rarität: Der Weinjahrgang 1949 gilt in Frankreich und Deutschland als einer der besten des 20. Jahrhunderts. Wer sich für den Wein interessiert kann ein verbindliches Gebot per E-Mail an redduw@rheinpfalz.de abgeben. Bitte Adresse und Telefonnummer angeben. Das Mindestgebot liegt bei 200 Euro.