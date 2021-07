Am Samstag starten Alisa und Martina Weber aus Niederkirchen ein neues Wein-Projekt: Die beiden Frauen, Mutter und Tochter, wollen jede Woche eine Weinprobe mit Erzeugnissen aus ihrem Ort organisieren. Start ist jeweils um 16 Uhr auf dem Dorfplatz. Ziel sei es, die Vielfalt an Rebsorten und Ausbauarten zu präsentieren und zu bewerben, erklärte Martina Weber. Die Idee sei bereits vor zwei Jahren entstanden, bisher jedoch durch die Pandemie ausgebremst worden. Jetzt aber sind die beiden startklar. Das nötige Fachwissen bringen die zwei Frauen mit. Alisa, die auch schon Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim und Pfälzische Weinprinzessin (2017/18) war, ist Sommelière, Mutter Martina ist Assistant Sommelière. Über die regelmäßigen Weinproben hinaus sind Weinwanderungen, Themenweinproben sowie Gin-Proben mit kulinarischen Häppchen geplant. Die Weinprobe am Samstag umfasst je einen Wein von elf Weingütern und kostet 19 Euro. Für den kleinen Hunger gibt es getrocknete Bratwürste. Anmeldung per Mail an info@tastenjoy.de oder unter 01739085686.