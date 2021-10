Die Weinregionen halten zusammen. Unter diesem Motto stand eine Verkaufsaktion am Freitagabend auf dem Landauer Rathausplatz. Linda Trarbach, Weinprinzessin an der Ahr und Deutsche Weinprinzessin, war mit 400 Flaschen Flutwein im Gepäck in die Südpfalz gekommen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau ging das komplette Flaschenkontingent über die Ladentheke. Unterstützt wurde Trarbach von der Landauer Weinprinzessin Nina Kaufmann. Oberbürgermeister Thomas Hirsch zeigte sich tief bewegt vom Anblick der schlammverkrusteten „Flutwein“-Flaschen, heißt es weiter. „Die Flutkatastrophe hat unvorstellbares Leid über die Ahr-Region gebracht und ich danke für die breite Unterstützung aus der Südpfalz für die Menschen in den Flutgebieten.“ Die Aktion war eingebettet ins Lichtershopping der Aktiven Unternehmer (Aku) Landau, das am Freitag viele Menschen in die Innenstadt lockte.

Info



Die Stadt Landau und die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim haben unter dem Titel „Weinregion hilft Weinregion“ ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem bereits rund 437.000 Euro für die Flutopfer eingegangen sind. Spenden können überwiesen werden auf das Konto bei der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, Stichwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.