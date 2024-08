85 Grad Oechsle: Trauben der Sorte Solaris mit diesem Mostgewicht sind am Montag beim offiziellen Start der Lese im Weingut Mohr-Gutting (Neustadt-Duttweiler) in der Kelter gelandet und werden zu Federweißem verarbeitet. 2023 waren die Winzer nach Angaben von Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut fünf Tage früher dran. Etwa die Hälfte der 1500 Betriebe in der Pfalz verkauft Neuen Wein. Die Menge schätzt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) auf zwei bis drei Millionen Liter. Das Produkt sei wegen seines süßen Geschmacks und dem geringeren Alkoholgehalt nicht zuletzt bei jüngeren Kunden sehr beliebt, sagt Ulrich Fischer, Leiter der Abteilung Weinbau und Oenologie am DLR. In diesem Jahr müssen die Flaschen erstmals Nährwertangaben auf dem Etikett tragen.