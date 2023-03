Ben Gaxherri, der in seinem Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim das Restaurant Café Ideal betreibt, kann es nicht fassen. Hautnah erlebte er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung den Kurswechsel der SPD. Sie will den längst beschlossenen Standort der Weinlaube verschieben. Der Gastronom sagt: Das ist keine gute Idee. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.