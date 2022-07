Eines der größten Weinfeste in der Region geht neue Wege: Die Deidesheimer Weinkerwe am zweiten und dritten August-Wochenende kostet Eintritt – sowohl für die Besucher der Festmeile in der Bahnhofstraße als auch für die Gäste von Weingütern außerhalb der Festmeile, die sich an der Weinkerwe beteiligen. Darauf hat sich der Stadtrat am Dienstag geeinigt. Weingüter, die sich nicht beteiligen wollen, dürfen an den beiden Wochenenden keine Hoffeste feiern. Der Eintritt zur Kerwe wird über Bändchen geregelt. Nicht benötigt werden diese in Restaurants, auch nicht in solchen, die innerhalb der Festmeile liegen. Will eine Gaststätte ein zusätzliches Kerwe-Angebot machen, etwa ein Konzert im Hof, fällt der Zutritt jedoch wieder unter die Bändchen-Regelung. Grund für die Eintrittsregel sind die stark gestiegenen Kosten für das Sicherheitskonzept. Die Kerwe-Kosten insgesamt gibt die Verwaltung mit rund 75.000 Euro an. Die Stadt darf diese aufgrund ihrer Haushaltssituation nicht übernehmen. Den Eintritt in Höhe von drei Euro zahlen alle Gäste ab 16 Jahren. Hier lesen Sie mehr.