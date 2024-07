Die beiden Landräte Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Hans-Ulrich Ihlenfeld ( Bad Dürkheim, beide CDU) und der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) fordern, dass es weiterhin eine Pfälzische Weinkönigin geben soll. Das hat Seefeldt im Auftrag der beiden anderen Verwaltungschefs gegenüber der RHEINPFALZ betont. Das Trio fordert den Verein Pfalzwein auf, die Entscheidung, künftig auf Pfalzweinbotschafter statt auf Weinköniginnen zu setzen, rückgängig zu machen. Die Botschafterinnen sollen Anstecknadeln tragen und nur noch zu besonderen Anlässen eine Krone, der Botschafter soll ohne Krone auskommen. Seefeldt, Ihlenfeld und Weigel gehören qua Satzung zum 15-köpfigen Vorstand des Vereins Pfalzwein. Seefeldt betont, dass die Politiker an der jüngsten Mitgliederversammlung vorvergangene Woche aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen konnten. In dieser Sitzung wurde über das Aus für die Pfälzische Weinkönigin entschieden. „Das Thema hätte man auf breitere Füße stellen müssen, etwa zuvor schon in einer Mitgliederversammlung besprechen müssen“, sagt Seefeldt. Er betont, dass er, Ihlenfeld und Weigel ihre Arbeit im Vorstand des Vereins Pfalzwein ruhen lassen wollen, wenn in einer für nächste Woche geplanten Versammlung in Sachen Weinkönigin nicht zurückgerudert werde. Bad Dürkheims Landrat Ihlenfeld bekräftigt: „Die Botschafter-Sache soll rückgängig gemacht werden. Wir wollen niemanden erpressen, aber das ist die konsequente Folge, weil wir sagen: Das ist eine wichtige Entscheidung, in die wir hätten mit einbezogen werden sollen.“