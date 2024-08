Die Gebietsweinwerbung rudert nach massiven Protesten zurück: Es wird doch keine Weinbotschafter geben, wie die Pfalzwein noch vor Kurzem angekündigt hat, sondern bei dem Titel Weinkönigin bleiben. Und sie darf auch künftig eine Krone tragen. Offen bleibt die Wahl aber für Männer, die sich dann Weinhoheit nennen und sich mit einer Anstecknadel schmücken können. Darüber hat die Pfalzwein in einer Pressemitteilung am Dienstagvormittag informiert.

Darin heißt es: Nach intensiven Gesprächen zwischen der Stadt Neustadt und der offiziellen Gebietsweinwerbung der Pfalz (Pfalzwein e.V.), sei „eine Lösung für die stockende Diskussion rund um die Weinhoheiten sowie die Ausformulierung ihres Amtes gefunden“. Die Wahl und Krönung der „Pfälzischen Weinhoheiten“ wird demnach am 4. Oktober 2024 wie gewohnt im Saalbau in Neustadt stattfinden. „Es werden eine Königin (w) oder eine Weinhoheit (m) sowie Prinzessinnen (w) bzw. eine Weinhoheit (m) gewählt. Die Frauen werden weiterhin Kronen tragen. Die Weinhoheit (m) bekommt eine Anstecknadel, die entweder in Gold oder in Silber ausgeführt ist.“

Boris Kranz, Erster Vorsitzender des Pfalzwein e.V., sagt dazu: „Mit diesem Kompromiss möchten wir das Wohl der Kandidatinnen und des Kandidaten in den Mittelpunkt stellen, die sich in diesem Jahr für ein bestehendes Amt beworben hatten. Wir möchten den Dreien an dieser Stelle auch unseren großen Dank ausdrücken, dass sie unsere Entscheidung, das Amt zu transformieren, mit großer Professionalität aufgenommen hatten. Wir wünschen ihnen jetzt eine starke und erfolgreiche Vorbereitung für die kommende Wahl am 4. Oktober 2024.“

Wir berichten weiter.