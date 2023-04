Das Bad Dürkheimer Weingut Hauer hat eine niedrige siebenstellige Summe in ein neues Kelterhaus investiert. Dort sollen vor allem die Weißweine in Edelstahltanks ausgebaut werden. Winzer André Hauer verspricht sich davon effizientere Abläufe – und hat in dem Neubau einen echten Hingucker gestalten lassen.

Der Bau des neuen Kelterhauses hat ganz profane Gründe: Seit seinem Einstieg in den elterlichen Betrieb 2016 sei die Rebfläche des Weinguts von 8,5 auf knapp zwölf Hektar gewachsen, erzählt André Hauer.

