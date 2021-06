Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, sie wolle es vor allem als Signal an die Jugend verstanden wissen, dass Diskotheken und Clubs ab Freitag wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sei eine „gute Lüftungsanlage“, dann können bis zu 350 Personen, die getestet, geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind, gleichzeitig feiern.

Volksfeste wie die Weinfeste in der Pfalz sollen ebenfalls wieder erlaubt sein. Bis zu 5000 Personen sind zu Großveranstaltungen zugelassen. Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) stellten am Dienstag in Mainz weitreichende Lockerungen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen in Aussicht, die die Landesregierung beschlossen habe. Die 24. Corona-Bekämpfungsverordnung soll ab Freitag gelten.

