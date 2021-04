Über 10.000 Video-Aufrufe und mehr als 80.000 erreichte Menschen in den sozialen Netzwerken: Die Veranstalter der Weinmesse „Wein@Dom“, die von Freitag bis Sonntag live aus dem Speyerer Rathaus gestreamt wurde, sprechen von einem „viralen Erfolg“. Insgesamt über zwölf Stunden habe man an den drei Veranstaltungstagen Programm gemacht, erklärt der Verein Pfalzwein, der zusammen mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz das Wochenende ausgerichtet hat. Wie berichtet, musste wegen der Corona-Pandemie „Wein am Dom“ in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen verlegten die Veranstalter die Messe ins Internet. Laut Angaben von Pfalzwein wurden im Vorfeld mehr als 2000 Weinpakete mit insgesamt mehr als 12.000 Falschen verkauft. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte „Wein@Dom“ am Freitagabend zusammen mit Weinhoheit Saskia Teucke eröffnet.