Flüssig gelang der Einstieg ins Programm der Messe „Wein@Dom“, das von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und der Pfälzischen Weinkönigin Saskia Teucke (Weisenheim am Sand, im Bild) am Freitagabend im Livestream aus dem Speyerer Rathaus eröffnet wurde. Seiler erwartete ein genussreiches Wochenende. Bis einschließlich Sonntag läuft die Veranstaltung, die Corona-bedingt digital stattfindet. Für den Präsidenten der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftskammer, Norbert Schindler, ist Speyer zum Leuchtturm geworden mit der Veranstaltung „Wein am Dom“, sagte er bei der Eröffnung. Dass diese nun virtuell umgesetzt wird, freut den pfälzischen Weinbaupräsidenten Reinhold Hörner. Mit Sekt und Secco stiegen Weinhoheit Teucke und Moderatorin Stephanie Döring in den Abend ein. „Ich sehe viel Potenzial für Schaumweine in der Pfalz“, betonte Hörner. Am Samstag startet die nächste digitale Probierrunde um 17 Uhr. Über 2000 Weinpakete waren im Vorfeld von „Wein@Dom“ nach ganz Deutschland verschickt worden.