In der Pfalz gibt es unter Wanderfreunden seit langem eine besondere Regel: Mittwoch ist Wandertag. Deshalb haben viele Hütten im Pfälzerwald nicht nur am Wochenende geöffnet, sondern auch mittwochs. Zu diesen Hütten wird sich nun auch das Weinbiethaus gesellen.

Sebastian Schels und Isaak Hünerfauth sind seit elf Monaten die Pächter. Zuerst öffneten sie die Küche der Pfälzerwaldhütte nur samstags und sonntags, später kam der Freitag hinzu. „Dass der Mittwoch fast schon der ’heilige Wandertag’ in unserer Pfalz ist – das haben wir nicht nur einmal gehört“, schreiben die beiden Pächter in ihrer Mitteilung. Deshalb soll ab April auch mittwochs für eine Hütteneinkehr geöffnet werden. Mittlerweile seien die Strukturen gefestigt und das Team eingespielt, weshalb man dem Wunsch nachkommen könne.

Ab dem 1. April ist das zu den bekannten Öffnungszeiten zwischen 11 und 18 Uhr möglich.

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