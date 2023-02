Für die Weinbergnächte am 3. und 4. März in Bad Dürkheim gibt es keine Karten mehr. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Bei der beliebten Veranstaltung ziehen an zwei Tagen Hunderte Besucher durch die Weinberge der Stadt und verkosten 104 Weine von 26 Winzern. Dazu gibt es ein gastronomisches Angebot. Das Besondere: Die Weinberge werden bunt angestrahlt.

Den Wein erhalten die Besucher nur, wenn sie über einen Weinpass verfügen. Wer im nächsten Jahr dabei sein will, hat laut Stadt ab Mitte März die Gelegenheit, sich ein Ticket zu sichern. Dann gehen die neuen Weinpässe in den Verkauf.