Die Frühjahrsmesse werde stattfinden, hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) schon verkündet. Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ war mit ihr im Gespräch und hat für ein umfassendes öffentliches Veranstaltungsprogramm 2022 geworben.

Wenn Speyer „Veranstaltungen von hoher Qualität und einem einmaligen Erlebnischarakter“ biete, profitierten Stadt und Händler, sagt Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft. Er hofft auf die Messe „Wein am Dom“, die nach virtuellen Formen im Vorjahr diesmal wieder in Präsenz stattfinden könnte. Vorschlag: im Freien auf der Maximilianstraße. Sie könnte am letzten Frühjahrsmesse-Wochenende, am 23. und 24. April, von einem verkaufsoffenen Sonntag flankiert werden. Das Okay der Stadt steht noch aus, und auch Joseph Greilinger, Chef von Mitveranstalter Pfalzwein, will sich dazu noch einige Tage bedeckt halten.

Konkret sind laut Einzelhändler Bödeker Pläne für eine Elektromesse, die vom 13. bis 15. Mai auf der Maximilianstraße stattfinden soll, ebenfalls mit verkaufsoffenem Sonntag. Auch über diese Idee müsse der Stadtvorstand noch entscheiden. Rund 20 Anbieter, darunter die Stadtwerke und elf Autohändler mit rund 50 E-Autos, könnten dabei sein. Bödeker hat nach eigener Aussage bei der Stadt auch die Bereitschaft von Händlern hinterlegt, sich Beiträge der Kult(o)urnacht am Freitag, 10. Juni, in die Häuser zu holen. Für die Geschäftswelt wären weitere Veranstaltungen wichtig, betont er. Für Juli nennt er das Brezelfest, für den September die Pläne für eine veränderte Kaisertafel unter Federführung von Gastronom Stefan Walch und für Oktober der Bauernmarkt.