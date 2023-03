Männer lassen sich nur selten helfen

Auch die Rheinland-Pfälzer werden immer älter. Viele Senioren leben allein, fühlen sich einsam. Dem will die Landesregierung entgegensteuern. Deshalb wurde schon vor Jahren das Projekt „Gemeindeschwestern plus“ ins Leben gerufen. Ein Erfolg? Fazit: Da ist noch Luft nach oben. Zum Artikel

Warum die Altenpflege vor dem Kollaps steht

Noch werden deutschlandweit alte Menschen meist zu Hause gepflegt, weniger als 20 Prozent in Heimen. In 30 Jahren aber wird mit 30 Prozent mehr Pflegefällen gerechnet. Experten sehen einen wachsenden Bedarf an Senioreneinrichtungen. Doch die Branche hat große eigene Probleme. Heimleiter Thomas Barz aus Otterbach klagt an. Er hofft auf eine erste Lösung. Zum Artikel

Landesweiter Warnstreik bei Kitas geplant

Die Gewerkschaft GEW hat für Donnerstag zu einem landesweiten Kita-Warnstreik in Rheinland-Pfalz aufgerufen. Bei einer Kundgebung in Kirchheimbolanden erwarte die Gewerkschaft zudem etwa 1000 Erzieherinnen und Erzieher, teilte die GEW am Montag mit. Landesweit würden viele Kitas geschlossen bleiben, sagte Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Warum das Brennholz so knapp ist

Brennholz ist ein begehrtes und teures Gut geworden. Dass das mit dem Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Energiepreisen zusammenhängt, liegt auf der Hand. Aber es gibt weitere Gründe. Zum Artikel

Schotterwege im Wald machen das Ausweisen von Wanderrouten schwierig

Als „Autobahnen“ mitten im Wald betitelt Jürgen Wachowski die zurzeit vielerorts im Zuge der Forstwirtschaft angelegten grauen Schotterwege. Erst kürzlich musste der ausgebildete Wanderführer des Deutschen Wanderverbandes eine Route umplanen. Zum Artikel

Pfälzer Winzer präsentiert Wein in Mehrwegbierflaschen

Die allermeisten Weinflaschen landen in Altglascontainern. Mehrweg spielt bisher kaum eine Rolle in der Branche. Nun kommt Bewegung in das Thema. Bier könnte da ein Vorbild sein. Zum Artikel

Schimmelpilz-Experte warnt vor niedriger Raumtemperatur

Um Energiekosten zu sparen, wird hierzulande weniger geheizt. Das aber verursacht neue Probleme, sagt der Speyerer Schimmel-Sachverständige Marco Klaue. Im Gespräch mit Martin Schmitt erklärt er, wie man Schimmelbefall verhindern kann – und wie man ihn am besten wieder los wird. Zum Artikel

Passivhaus: Gesundheitsprobleme in Vorzeige-Kita

Trockene Haut und Atemwegsbeschwerden: Darunter leiden nach Darstellung von Eltern seit einiger Zeit Mitarbeiterinnen und Kinder der Kindertagesstätte Haydnstraße. Die Stadt bestätigt, dass es im Winter Probleme mit der Luftfeuchtigkeit und den Raumtemperaturen gibt. Wie schnell Abhilfe geschaffen werden kann, ist offen. Zum Artikel

Mehr Geld für Rentner ab Juli

Rentnerinnen und Rentner wissen jetzt, wie viel Geld sie ab dem Sommer monatlich mehr erhalten. Wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Montag am Rande eines Kanada-Besuchs mitteilte, steigt die Rente zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Zum Artikel

Dorf rätselt über Schüsse auf Landwirt

Mitten in der Nacht fallen in der Gemeinde Hattenhofen im Albvorland Schüsse, ein FDP-Kommunalpolitiker wird verletzt. Aber auch einen Tag danach sind zahlreiche Fragen unbeantwortet. Zum Artikel

Achtung, es kann teuer werden: Von Rotweinflecken bis Zimmerbrand

Wer Urlaub in Ferienwohnungen oder Hotels macht, sollte seine Haftpflichtversicherung überprüfen. Viele alte Verträge bieten keinen Schutz in zeitweise gemieteten Objekten. Worauf zu achten ist. Zum Artikel