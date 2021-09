Für den 38-jährigen Weilerbacher, der sich wegen Mordes an seiner 60-jährigen Mutter und deren 65-jährigen Lebensgefährten seit Anfang September vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten muss, scheint die Beweislast immer erdrückender zu werden. Für den vierten Verhandlungstag am Mittwoch war mit Spannung eine Aussage des Angeklagten erwartet worden. Dazu kam es jedoch nicht. Ob es sich dabei um ein Geständnis oder um eine Stellungnahme zu dem Verbrechen handeln sollte, dazu machte sein Anwalt, Johannes Berg, auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Rande der Verhandlung keine Angaben. Berg sagte, dass an dem Papier noch gearbeitet werde. Der 38-jährige selbstständige Handwerker schweigt, seit er sich am 11. März nach zweitägiger Flucht der Polizei gestellt hatte, zu den Vorwürfen. Die Indizien deuten nach bisherigem Verhandlungsstand auf ihn als Doppelmörder hin. Auf einen Mann, der finanziell mit dem Rücken zur Wand stand. Sein Unternehmen war insolvent, er hatte laut Gericht über 300.000 Euro Schulden – weitere finanzielle Unterstützung durch die Mutter schien nicht in Aussicht. Vielmehr musste er befürchten, dass seine Mutter den Hof, auf dem die zwei Generationen – die Familie des Angeklagten als auch die beiden späteren Opfer – seit Jahren zusammenlebten, verkaufen würde. Über den möglichen Verkauf gab es Zeugenaussagen nach erbitterten Streit zwischen Mutter und Sohn. Am Dienstag wird der Prozess fortgesetzt. Die Erklärung des Angeklagten ist für diesen Tag angekündigt.