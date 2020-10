Eine Pfälzerin hat Bäckerei-Personal angezeigt, nachdem sie ohne Corona-Maske in ein Geschäft spaziert und dort nicht bedient worden war. Nach Polizeiangaben behauptet die 53-Jährige, dass sie aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse. Doch ein entsprechendes Attest hat sie den Beamten nicht vorgelegt. Außerdem gilt in dem Laden in Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim): Wer tatsächlich von der Maskenpflicht ausgenommen ist, muss wenigstens ein Plastik-Visier verwenden. Und auch so etwas hatte die Frau nicht dabei.

Wie die Polizei die Sache einschätzt

Auf einer Anzeige wegen Nötigung hat sie trotzdem bestanden. Ein Polizeisprecher sagt: Der Eindruck, dass sie tatsächlich Opfer eines derartigen Delikts geworden sei, „drängt sich eher nicht auf“. Trotzdem werden die Beamten den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Denn nur der kommt es zu, Quatsch-Beschuldigungen auch als solche abzutun.

