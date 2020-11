Von Christoph Hämmelmann

Zu vier Jahren Haft hat das Landgericht in Frankenthal einen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verurteilt, nachdem er sich an seiner eigenen Tochter vergangen hatte. Außerdem fanden die Ermittler bei ihm kinderpornografische Dateien. Und: Er hatte mit einer 54-Jährigen aus Südhessen verabredet, dass sie ihm ihr Enkelkind überlässt, damit er an ihm seine Lust befriedigen kann. Gegen den 45-Jährigen, finden die Richter, spricht vor allem seine Dreistigkeit: Einen Teil seiner Taten beging er, nachdem die Ermittler schon bei ihm gewesen waren und das Jugendamt seine Kinder in Sicherheit gebracht hatte.

„Schonungsloses“ Geständnis

Andererseits bescheinigen sie ihm, dass er im Prozess dann doch noch „schonungslos“ über seine sexuellen Neigungen gesprochen hat. Demnach erregen ihn vor allem Mädchen im Alter von acht oder neun Jahren. Aber das sei erst so gekommen, nachdem er selbst Vater geworden war. Und durch das Internet, sagte er, habe er sich dann immer tiefer in diese verbotenen Begierden verstrickt. Was er damit anrichtete, habe er erst im Gefängnis verstanden. Aber nun wolle er eine Therapie machen.

In seinem Wohnort im Rhein-Pfalz-Kreis fragen sich Menschen jetzt allerdings, ob im Frankenthaler Gerichtssaal wirklich schon die ganze Wahrheit ans Licht gekommen ist – und ob er sich noch an weiteren Kindern vergangen haben könnte. Was die Ermittler dazu sagen, steht hier.