„Manege frei“ heißt es wieder für den Ludwigshafener Weihnachtszirkus. Anders als im Vorjahr können die Gäste die Vorstellungen wieder ohne Corona-Einschränkungen genießen. Was sie in der 19. Saison erwartet. Mehr über die Show hier.

Wer nicht darauf angewiesen ist, hat den Eindruck, dass kaum noch Bedarf an Corona-Schnelltests besteht. Doch die Betreiber der beiden großen Testzentren in Frankenthal berichten von bis zu 220 Abstrichen täglich – für eine bestimmte Zielgruppe. Welche das ist, lesen Sie hier.

Seit drei Jahren existiert in Speyer eine besondere Anlaufstelle für Menschen, die in finanzielle Not geraten sind. Ein Besuch in der Woche vor Weihnachten zeigt: Der Bedarf an sozialer Wärme und Raum zum Aufwärmen wächst.

Hinter dem schwarzen Grabstein, auf dem Schwegenheimer Friedhof verbirgt sich eine Geschichte von Trauer und Krieg, aber auch von Liebe und Familienbande, die nun um ein versöhnliches Kapitel fortgeschrieben wurde.

Eine Kirche wie in Neuostheim gibt es in Mannheim kein zweites Mal. Dort ist ein Ort entstanden, in dem sich Katholiken wie Protestanten wohlfühlen.