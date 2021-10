Noch in der Findungsphase ist die Stadt, was den Weihnachtsmarkt in der Freinsheimer Altstadt in diesem Jahr betrifft. „In irgendeiner Form soll es aber gemacht werden“, sagte Beigeordneter Willi Simon (FWG) im Stadtrat. Ob auf dem Marktplatz oder in den Höfen sei aber noch nicht geklärt. Da man nicht wisse, welche Corona-Regeln bis Dezember gelten, seien speziell die Beschicker in einer schwierigen Situation. Man müsse die Entwicklung abwarten, so Bürgermeister Matthias Weber (FWG).