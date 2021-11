Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Zu diesem Entschluss kamen der Veranstalter Heiko Saberatzky und die Stadt „nach umfassenden Gesprächen“, wie der Stadtvorstand mitteilt. Weil Bund und Länder keine einheitlichen Regelungen geschaffen hätten, fehle der Stadt, dem Veranstalter und den Standbetreibern die Planungssicherheit, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Die Tendenz gehe zur 2-G-Lösung, und die damit verbundenen Mehrkosten könnten sich Stadt und Veranstalter nicht leisten. Saberatzky hatte im Vorfeld von rund 20.000 Euro zusätzlichen Kosten für Maßnahmen wie Sicherheitsdienst, Umzäunung und Einlasskontrolle gesprochen, die bei 2G (nur Geimpfte und Genesene) nötig wären. Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt abzusagen, schmerze sehr, so Saberatzky, „aber wir können das Risiko nicht eingehen, dass Standbetreiber ihre Buden aufbauen und sie dann wenige Tage später wegen möglicher neuer Regeln wieder abbauen müssen“. Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt hätte am ersten und zweiten Dezember-Wochenende stattgefunden.