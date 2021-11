Am Freitagabend um 18 Uhr wird in Gerolsheim der zweitägige Weihnachtsmarkt in und am Dorfgemeinschaftshaus eröffnet. Mit einem strengen Hygienekonzept will die örtliche Interessengemeinschaft für den Infektionsschutz sorgen. Deren Vorsitzender Marco Arenth spricht von größeren Abständen zwischen den Hobbyausstellern in der Halle und Zutritt für Besucher nach der rheinland-pfälzischen 2G-plus-Regel. Alle Aufführungen fänden draußen statt. Ein Karussell, Verpflegungsstände und ein Lagerfeuer sollen auf dem Kerweplatz für die richtige Atmosphäre sorgen. Arenth erwartet einen großen Andrang, auch vor dem Hintergrund, dass viele andere Kommunen in der Region beschlossen haben, wegen der Corona-Lage keine Weihnachtsmärkte zu veranstalten. Was im Frankenthaler Umland in den nächsten Wochen stattfindet, lesen Sie hier.