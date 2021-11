Die Mannheimer Weihnachtsmärkte werden aller Voraussicht nach am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet sein. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, dass im Ländle alle Veranstaltungen dieser Art am Donnerstag schließen sollen. Dann soll eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Der Veranstalter des Mannheimer Weihnachtsmarkts am Wasserturm teilte mit, dass dieser so lange auf jeden Fall geöffnet bleiben soll. Von der geplanten neuen Regelung ist zudem der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken und der Märchenwald auf dem Paradeplatz betroffen.